¿Relaciones comerciales entre Colombia y Taiwán afectan ingreso a Ruta de la Seda?

A través de la oficina comercial de Taipéi en Colombia se celebró que el viernes, 28 de agosto, se cerró una etapa de la misión comercial de Taiwán en Latinoamérica 2025, que tuvo como eje principal la rueda de negocios a la que invitaron a 95 empresas colombianas y se facilitaron 142 negociaciones individuales en diversos sectores.

¿Pueden estas relaciones comerciales afectar el ingreso de Colombia a la Ruta de la Seda?

Como es conocido, las relaciones diplomáticas entre China y Taiwán han sido históricamente malas por las constantes tensiones políticas. Es por esto que el ‘gigante asiático’ impide que los países que deseen ingresar a la Ruta de la Seda, como el caso de Colombia, tengan relaciones con Taiwán.

De esta manera, Beijing exige que a nivel gubernamental que los países no reconozcan a Taiwán y no tengan relaciones diplomáticas con ese país.

El corresponsal de W Radio en China explicó que, si en esas negociaciones comerciales en la misión comercial de Taiwán 2025 son entre gobiernos (Colombia y Taiwán), sí afectaría el ingreso del país a la Ruta de la Seda. No obstante, si se da entre empresas o es algo informal, no afectaría.

W Radio conoció que se trata de una oficina comercial en Colombia que tiene relación y algún tipo de dependencia con el gobierno central en Taiwán.