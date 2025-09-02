El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sabemos los riesgos, pero estamos dispuestos: colombiana miembro de misión que lleva ayuda a Gaza

Ledys Sanjuan, quien hace parte de la misión humanitaria de Global Sumud Flotilla, dialogó con La W a cerca de los colombianos que van rumbo a Gaza llevando implementos de ayuda como comida y medicamentos.

Los cinco colombianos a bordo de la embarcación son Juan Villalobos, Manuela Bedoya, Luna Feu, Elisa Charpentier y Mauricio Morales. Ellos tienen la misión de hacer llegar los suministros a la población en Gaza en medio de los constantes ataques por parte Israel.

“Israel no tiene miedo de cometer delitos internacionales (…). Esperamos poder llegar, tenemos la esperanza de que funcione en algún barco”, indicó.

Sobre los riesgos de esa operación ante posibles ataques de las fuerzas de Israel, que no permite el ingreso de ayudas a Gaza, Sanjuan, quien está en tierra, mencionó que los colombianos en la embarcación hicieron entrenamientos en los “principios de la no violencia”.

“Es importante entender que esta es una situación humanitaria, somos los ciudadanos los que nos hemos unido para llevar esta ayuda (…). Sabemos los riesgos, pero estamos dispuestos por la humanidad, por el Derecho Internacional Humanitario”, afirmó.

Asimismo, ante las posibles detenciones de los colombianos que van en la misión, expresó que cuentan con un equipo legal en Israel en caso de que eso ocurra.

“Ellos (abogados) están a la espera de nuestra llegada. Tenemos varios escenarios que hemos estudiado y la respuesta a un ataque es la no violencia. En ese barco solo hay comida, ninguna arma”, mencionó.

¿Qué productos de ayuda llevan a Gaza?

Sanjuan mencionó que llevan comida para bebés, elementos nutricionales para situaciones de emergencia, elementos básicos de supervivencia, gasas y algunos medicamentos como acetaminofén.

Reviva la entrevista completa a continuación