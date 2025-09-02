“Sentimos que nos han abandonado”: Ibrahim Qannan, periodista palestino en Gaza

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

En diálogo con Julio Sánchez Cristo para La W, el periodista Ibrahim Qannan, quien es corresponsal en Gaza del medio palestino Al Ghad TV, habló a propósito de los más recientes ataques del Ejército israelí en esta región.

Cabe recordar que fue Qannan quien, con su cámara, captó en directo las dos bombas del Ejército israelí que arrasaron el hospital Nasser de Khan Yunis y mataron a cinco periodistas en días pasados.

Al respecto, el periodista aseguró que el “Ejército sionista está intentando acallar las voces de los periodistas, de la guardia civil, de los bomberos y de la gente que ayuda a todos estos inocentes” en Gaza.

Qannan aseguró que el 25 de agosto, el día en que bombardearon el Hospital Nasser, fue atacada una zona específica que es utilizada por los periodistas desde el inicio del asedio israelí: “Todo el mundo sabe que esa zona está ubicada en la parte más alta, donde llega algo de cobertura para los móviles y donde los periodistas se reúnen para enviar las noticias a sus medios”.

Según el comunicador, el único que estaba en el bombardeo ese momento era el periodista que trabajaba con Reuters y luego, cuando subieron más periodistas, volvieron a bombardear “y ocurrió la masacre”.

“Esa zona, desde el inicio del genocidio, ha sido un lugar conocido de reunión de periodistas. Más de 600 periodistas la frecuentan para mandar sus noticias al mundo entero”, indicó.

Para el periodista palestino, la pregunta que se hacen en su país es: “¿Por qué estas imágenes que se están mostrando ante el mundo entero no hacen la gente se movilice, y que termine, de una vez por todas, esta complicidad y silencio?”.

Le puede interesar: Israel ve “vergonzoso” que expertos del genocidio le acusen de exterminio en Gaza

El comunicador continuó: “Los palestinos nos hacemos una y otra vez la pregunta de por qué nuestros derechos se violan sistemática y continuamente, pero nadie mueve ninguna ficha. Sentimos que nos han abandonado, ¿por qué este silencio y esta complicidad?”.

Escuche esta entrevista en La W:

Play/Pause “Sentimos que nos han abandonado”: Ibrahim Qannan, periodista palestino en Gaza 28:04 Mostrar Opciones Cerrar Descargar

Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo: