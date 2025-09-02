SIC archivó investigación a Cotelco, pero investigará hoteles por violar libre competencia en COP16
Según la SuperIndustria, 13 hoteles seguirán investigados por el presunto acuerdo para fijar tarifas en el marco de la COP16.
La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio se relaciona con la aceptación de las garantías ofrecidas por Cotelco, que permitieron a la entidad tener elementos suficientes para archivar la investigación administrativa en su contra, al demostrar que con los compromisos asumidos se estaría cesando y modificando las conductas por las que se abrió la investigación.
Cabe señalar que la investigación inició luego que la Superintendencia de Industria y Comercio encontrara evidencias de un presunto acuerdo anticompetitivo entre 13 hoteles para fijar las tarifas de alojamiento, en el marco de la COP16 que se realizó en Cali, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024.
En la investigación, la SIC buscaba determinar si Cotelco habría promovido y facilitado el intercambio de información comercial sensible entre sus afiliados. No obstante, tras los compromisos manifestados por Cotelco la SIC decidió archivar la investigación.
Los compromisos asumidos por el gremio y que tendrán vigencia por tres años se relacionan con:
- La adecuación del SIH, que implica modificar los módulos en los que se podía consultar y comparar información comercial sensible de los hoteles, con el fin de impedir el acceso a información sensible que facilite la coordinación anticompetitiva entre los hoteles.
- La adopción de un sistema de gobernanza en materia de libre competencia económica, que incluye modificaciones a los estatutos y código de ética de Cotelco, la creación de un programa de cumplimiento y la implementación de protocolos en materia de libre competencia.
- La obtención de la certificación de buenas prácticas de protección de la libre competencia ante el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación (Icontec).
- La implementación de un programa de formación en libre competencia para las personas vinculadas a Cotelco, los afiliados y el público en general.
- Por otro lado, la Superintendencia de Industria y Comercio continuará con la investigación de 13 hoteles y Cotelco sección Valle, con el fin de determinar si se habría materializado el presunto acuerdo anticompetitivo para fijar las tarifas de alojamiento en el marco de la COP16 celebrada en Cali.