SIC archivó investigación a Cotelco, pero investigará hoteles por violar libre competencia en COP16

La decisión de la Superintendencia de Industria y Comercio se relaciona con la aceptación de las garantías ofrecidas por Cotelco, que permitieron a la entidad tener elementos suficientes para archivar la investigación administrativa en su contra, al demostrar que con los compromisos asumidos se estaría cesando y modificando las conductas por las que se abrió la investigación.

Cabe señalar que la investigación inició luego que la Superintendencia de Industria y Comercio encontrara evidencias de un presunto acuerdo anticompetitivo entre 13 hoteles para fijar las tarifas de alojamiento, en el marco de la COP16 que se realizó en Cali, entre el 21 de octubre y el 1 de noviembre de 2024.

En la investigación, la SIC buscaba determinar si Cotelco habría promovido y facilitado el intercambio de información comercial sensible entre sus afiliados. No obstante, tras los compromisos manifestados por Cotelco la SIC decidió archivar la investigación.

Los compromisos asumidos por el gremio y que tendrán vigencia por tres años se relacionan con: