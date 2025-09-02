El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Tenemos todas las facultades para votar”: Temístocles Ortega por elección de magistrado de la Corte

El partido Cambio Radical envió una carta a la mesa directiva del Senado pidiendo que se cumpla la sanción por la cual quitaron voz y voto a sus senadores Ana María Castañeda y Temístocles Ortega por favorecer al gobierno del presidente Gustavo Petro en anteriores votaciones. Esto, a 24 horas de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

El partido, liderado por el exvicepresidente Germán Vargas Lleras, advirtió que esos dos de sus senadores no pueden votar en la elección de magistrado. En todo caso, el senador Temístocles Ortega, uno de los sancionados, controvirtió lo señalado por su colectividad, y dijo que él y Castañeda sí pueden participar.

“Yo estoy ejerciendo mis funciones como senador”, dijo Ortega, y aseguró que “los votos por la elección de las Altas Cortes son secretos y en consecuencia pues no hay ninguna limitación por parte del partido”.

Agregó: “La sanción está impugnada, como corresponde, ante el Consejo Nacional Electoral. Mientras esa impugnación no se decida, nosotros tenemos todas las facultades para votar (...) Ese es el trámite legal de ese tipo de procedimientos”.

De otro lado, se refirió a la razón por la que fue sancionado, por beneficiar al Gobierno tras ausentarse la votación de la consulta popular: “Hubo una situación muy confusa, porque yo no puedo votar”.

En todo caso, reconoció su cercanía al Gobierno y que apoyo a Gustavo Petro por la Casa de Nariño tanto en el 2018 como en 2022: “tuve un papel pues destacado como se conoce; eso es un hecho público y evidentemente lo reconozco. Así como, la afinidad ideológica con el proyecto del presidente Petro, que también la tengo desde hace mucho tiempo”.

