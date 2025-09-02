“Un golpe más a la economía, son incrementos abruptos”: Asobares por reforma tributaria
Desde Asobares aseguraron que la reforma tributaria que presentó el Gobierno afectará directamente al sector de los bares y restaurantes en Colombia, pues aumenta los precios para el consumidor.
Camilo Ospina, presidente de la Asociación de Bares y Restaurantes de Colombia (Asobares), conversó con La W acerca de la nueva reforma tributaria que presentó el Gobierno Petro ante el Congreso.
“Es otro golpe más a la economía nocturna, al turismo. Son unos incrementos abruptos. Eso lo vamos a terminar pagando todos porque el incremento de los productos lo terminan pagan los consumidores”, sostuvo.
Afirmó también que la capacidad del consumo colombiano está mermado a su máxima expresión. “Salir hoy, ya sea a comer o fiesta, se volvió un lujo”.
Escuche la entrevista completa aquí:
