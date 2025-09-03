“A veces requiere ajustes”: MinHacienda sobre manipulación en portal de nombramientos de Presidencia

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El pasado 2 de septiembre fue publicada una vez más en el portal de nombramientos de la Presidencia de la República la hoja de vida de Katherine Rojas como aspirante al cargo de gerente del Fondo de Adaptación, una entidad que maneja 1,2 billones de pesos de presupuesto y que tiene a su cargo proyectos trascendentales como la gestión ambiental de la zona de La Mojana.

Esta publicación generó controversia, pues su nombre ya se había publicado en mayo de 2025 para ocupar esa gerencia, aunque en aquel momento nunca se posesionó, lo que indicaría la insistencia del Gobierno por nombrar a Rojas en el cargo.

Para responder sobre el tema, La W consultó con Germán Ávila, ministro de Hacienda, puesto que el nombramiento de Rojas como gerente del Fondo de Adaptación estaría adscrito a esta cartera.

“Estamos en el proceso de evaluación de estos nombramientos, seguramente habrá una definición en los próximos días por parte del Fondo de Adaptación. Estoy informado de la publicación de su hoja de vida, pero prefiero esperar a que se complete el proceso para anunciar su nombramiento públicamente”, aseguró.

Asimismo, mencionó que es un cargo que aún se encuentra en análisis, por lo que se espera tener el nombre de la persona que lo asumirá en los próximos días.

El ministro Ávila también fue consultado en La W por las acciones de borrar, publicar y cambiar fechas que se están presentando en la página web de la Presidencia, un portal que debe ser garante de la transparencia.

“La publicación de estas hojas de vida es el primer paso para los nombramientos de funcionarios públicos, a veces se requiere hacer ajustes sobre esos procedimientos”, dijo.

