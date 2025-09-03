El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Al Oído: Petro en defensa de Maduro, sin máscara, ¡vergonzoso mensaje que nos va a costar!

El tablero geopolítico del continente se movió con fuerza.

Estados Unidos no se quedó en advertencias y destruyó en el Caribe una lancha cargada de droga vinculada al Tren de Aragua. Un mensaje directo: el ‘Cartel de los Soles’ y el régimen de Maduro están en la mira.

Al Oído, ese golpe tiene un significado enorme. Venezuela vive secuestrada por una tiranía que se ha sostenido en la economía ilegal y en alianzas criminales, no es un secreto.

Para Colombia, que esa dictadura caiga no es un capricho: es una necesidad.

Vamos a decirlo con franqueza, lo que sorprende no es el ataque de Estados Unidos, sino la reacción de nuestro presidente, quien calificó la acción de “asesinato” y hasta dudó de que fuera real. En vez de condenar al régimen señalado por narcotráfico y violaciones de derechos humanos, prefirió levantarle un escudo político a Maduro.

¿Por qué tanto temor con Maduro, presidente Petro?, ¿por qué es tan fuerte hablándole acá a nuestros empresarios y nuestra gente, y tan condescendiente y tímido para hablarle al dictador?

Entonces ya no es justicia, sino “asesinato”. ¿Qué mensaje se envía con eso?

Lo que está en juego no es un episodio aislado en el Caribe, es de qué lado quiere estar Colombia: del lado de la democracia y la libertad o del lado de una narcodictadura que destruyó a su pueblo.

Estados Unidos lanzó un golpe contra un aparato criminal. Nuestro presidente Petro, en cambio, decidió defenderlo.

Los lazos de hermandad son con los venezolanos que sufren y resisten, no con el régimen que los somete. Estar del lado de Maduro es estar contra la libertad.

Y la pregunta queda sonando: ¿A quién le sirve esa defensa? Porque a Venezuela no. Y a Colombia, mucho menos.

Escuche Al Oído en La W: