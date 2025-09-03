EE.UU. está harto del narcotráfico: John Negroponte tras ataque a supuesta narcolancha venezolana
El embajador John Negroponte, exdirector de Inteligencia Nacional de Estados Unidos, habló en La W sobre el ataque contra una lancha que presuntamente transportaba drogas.
07:27
Ataque contra una lancha que transportaba drogas. Foto: Captura de video