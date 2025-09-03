El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Elegí a Gal Gadot por su talento y su calidez”: Julian Schnabel, director de ‘In the Hand of Dante’

La W está presente en la 82° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde conversó con Julian Schnabel, director de la película que está a punto de estrenarse, “In the Hand of Dante”.

Su sinopsis explica que trata “la historia del manuscrito original de ‘La Divina Comedia’ que emerge en manos de una red de contrabando del mercado negro en los peligrosos bajos fondos de Nueva York, y el cansado erudito Nick es llamado por la mafia para autenticarlo. Abrumado por la tentación, Nick desafía a la mafia y roba el manuscrito en un intento frenético por tenerlo todo".

En la conversación, Schnabel afirmó que no hace películas todo el tiempo, por lo que se toma su tiempo para realizarlas, alternándolo con su pasión por la pintura.

Además, se refirió a la participación de Gal Gadot en su elenco, pues la actriz ha estado inmersa en polémicas por hacer público su apoyo a Israel en el marco de la guerra en la Franja de Gaza.

“Son actores y ella ha hecho un trabajo extraordinario, hablé con ella por teléfono y con una llamada supe que era le persona ideal para el papel, fue tan calidad e hizo sentir tan bienvenido a Oscar Isaac, quien interpreta a ‘Dante’, y nos hizo sentir algo muy familiar, queríamos ver lo que podrían sentir en escena”, dijo.

Asimismo, destacó que hay que separar el trabajo de la actriz de sus opiniones ideológicas.

“Yo ya hice una película de Israel y Palestina hace 15 años, ahí expresé lo que yo sentía, esta película es diferente, no tiene nada que ver con el desastre que se generó o con del debate al respecto”, agregó.

Finalmente, mencionó algunos detalles de ‘In the Hand of Dante’, la película que estrenará en este festival de cine.

Escuche la entrevista completa en La W:

