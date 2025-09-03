“Los migrantes son el futuro”: ‘Mike’ Fernández, el empresario cubano que desafía a los republicanos
La W conversó con Michael ‘Mike’ Fernandez, el multimillonario cubano detrás de las vallas publicitarias a favor de los migrantes en Miami que critican a congresistas republicanos locales.
12:35
Michael 'Mike' Fernández. EFE / Pedro Pablo Cortés