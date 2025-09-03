Manipulan portal de nombramientos de Presidencia para favorecer nueva gerente de Fondo de Adaptación

Ayer, trece minutos después de las cuatro de la tarde, fue publicada una vez más en el portal de nombramientos de la Presidencia de la República la hoja de vida de Katherine Rojas como aspirante al cargo de gerente del Fondo de Adaptación, una entidad que maneja 1,2 billones de pesos de presupuesto y que tiene a su cargo proyectos trascendentales como la gestión ambiental de la zona de La Mojana.

La publicación que se hizo en la tarde de este martes parecía ser la insistencia del gobierno por nombrar a Rojas en el cargo, pues su nombre ya se había publicado en mayo de 2025 para ocupar esa gerencia, aunque en aquel momento nunca se posesionó.

Sin embargo, aunque la hoja de vida de Katherine Rojas estuvo disponible en el portal de nombramientos hasta la noche anterior, esta mañana el nombramiento con fecha 02 de septiembre de 2025 había desaparecido. Borraron la publicación que se veía así en la tarde anterior.

Mientras avanzó la mañana la hoja de vida de Katherine volvió a aparecer en el portal de nombramientos, con la fecha de su primera publicación, es decir 08 de mayo de 2025, pero con la hora de publicación de ayer: 16:13:08, hecho que demostraría una manipulación del portal web de Presidencia de la República, pues cuando se publicó por primera vez la hoja de vida la hora de la modificación fue 22:13:46.

Curiosamente, tanto la publicación de la hoja de vida en mayo como la de septiembre coinciden con el momento en que el presidente Petro toma largos vuelos para desplazarse a lejano oriente. Un viaje a China en mayo y viaje al Japón que hoy está en proceso.