Más de 300 empresarios de Colombia y Venezuela participan en el Encuentro Binacional Frontera 2025

En la ciudad de Cúcuta se adelanta el tercer Encuentro Binacional: Visión Frontera 2025, con la participación de más de 300 empresarios de Colombia y Venezuela que le apuestan a la reactivación económica de esta región.

“Aquí están las principales cabezas de asociaciones de empresarios de Venezuela y un importante grupo de empresarios de Colombia, con la idea que en este encuentro se pueda ir realizando los vínculos necesarios para que ese intercambio comercial, que hemos logrado en los últimos tres años, tengamos la capacidad de seguirlo potenciando” dijo Carlos Martínez, embajador de Venezuela en Colombia.

Indicó que esperan que “este fin de año ese intercambio comercial puede estar superando los mil millones de dólares y eso trae bienestar para las comunidades fronterizas de nuestros países. Y no solamente eso, sino que ese intercambio permite que se dé una complementariedad entre nuestras economías, que es lo que nosotros necesitamos”.

Frente a la reapertura de los puentes internacionales las 24 horas del día, indicó que “estamos trabajando en eso. Las instrucciones han sido dadas por ambos gobiernos para comenzar a funcionar las 24 horas, pero eso requiere personal, disposición de medios, yo creo que eso próximamente se pueda dar”.

Asímismo, aseguró que los 15 mil hombres que anunció el gobierno de Venezuela, para la frontera con Colombia, ya están desplegados y que su labor será seguir fortaleciendo la seguridad y soberanía de su país.

Concluyó el embajador resaltando que es importante fortalecer los intercambios económicos para volver a ser la frontera más activa de América Latina.

