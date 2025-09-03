“Necesitamos justicia en Gaza”: Kaouther Ben Hania, directora de ‘The Voice Of Hind Rajab’

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

La W está presente en la 82° edición del Festival Internacional de Cine de Venecia, donde una de las películas más esperadas es “The Voice Of Hind Rajab”.

Se trata de un drama que se centra en el asesinato de Hind Rajab, ​una niña palestina de cinco años,​ que murió por disparos de las Fuerzas de Defensa de Israel el 29 de enero de 2024 durante la guerra de Gaza.​​

Kaouther Ben Hania, directora de la película, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre esta pieza cinematográfica y lo que significa para ella.

“Espero que la justicia sea más que simbólica algún día, la justicia es clave. Ya basta de este genocidio, basta con ver con que está pasando en la Franja de Gaza para darnos cuenta de que ni la justicia será suficiente. Espero que paren los asesinatos en esta guerra los asesinatos, que haya justicia, pero creo que estamos lejos de eso”, dijo.

Rueda de prensa de “The Voice Of Hind Rajab” | "Foto: W Radio Ampliar

