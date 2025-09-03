“No recibimos ni un perdón”: Hermano de víctima de masacre perpetrada por frente de alias ‘Karina’
Felipe Cabrales, hermano de Junior Cabrales, quien fue asesinado en la masacre de Bajo del Oso, habló en La W sobre la responsabilidad de alias ‘Karina’ y su frente guerrillero en el crimen.
Elda Neyis Mosquera, alias 'Karina' | Foto: GettyImages
