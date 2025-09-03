La W RadioLa W Radio

Actualidad

“No recibimos ni un perdón”: Hermano de víctima de masacre perpetrada por frente de alias ‘Karina’

Felipe Cabrales, hermano de Junior Cabrales, quien fue asesinado en la masacre de Bajo del Oso, habló en La W sobre la responsabilidad de alias ‘Karina’ y su frente guerrillero en el crimen.

“No recibimos ni un perdón”: Hermano de víctima de masacre perpetrada por frente de alias ‘Karina’

“No recibimos ni un perdón”: Hermano de víctima de masacre perpetrada por frente de alias ‘Karina’

12:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Elda Neyis Mosquera, alias 'Karina' | Foto: GettyImages

Juan Esteban Quintero

Escuche la entrevista completa en La W:

“No recibimos ni un perdón”: Hermano de víctima de masacre perpetrada por frente de alias ‘Karina’

12:53

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad