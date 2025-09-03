Retrasos en valijas diplomáticas afectarían entrega de pasaportes y cédulas en el exterior: Unidiplo

Desde hace al menos cuatro semanas, las oficinas de Colombia en el exterior no han recibido las valijas diplomáticas, lo que ha afectado directamente la prestación de servicios consulares, en particular en cuanto a la entrega de documentos de identificación. Así lo confirmó Andrea Luque, vicepresidenta de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), en diálogo con La W.

Cabe señalar que la valija diplomática es la paquetería que contiene la correspondencia oficial entre un Gobierno y sus embajadas y consulados en el exterior. Entre los documentos más importantes que se envían allí están los pasaportes y cédulas que los connacionales tramitan en los consulados.

Al respecto, Luque advirtió que esta situación es problemática, ya que llevan varias semanas esperando: “Hasta donde tenemos entendido, hay un contrato con 4-72 pero (…) hemos recibido silencio total de la Cancillería”.

Por eso, señaló que esta situación incumple con “los compromisos que tienen la administración y la Cancillería frente a las organizaciones sindicales de ser transparentes con la información”.

Luque agregó que, aunque no hay una cifra exacta de documentos represados, sí es evidente que existe una afectación grande: “Este problema está sucediendo alrededor del mundo. Sabemos que en varios consulados de España no se han recibido valijas, (igual que) en Medio Oriente y en Estados Unidos. Recordemos que Colombia tiene 121 consulados, más los que se están abriendo”.

Sobre el contrato para el transporte de estas valijas diplomáticas, la vicepresidenta de Unidiplo explicó: “Si bien DHL tiene el contrato del envío de valijas, este realmente es con 4-72 aunque ellos ‘tercerizan’ el servicio a DHL”.

“Entendemos que hay un contrato, pero no entendemos cuál es la demora. El contrato está publicado y también entendemos que costos adicionales que no sabemos de dónde provienen o que se están cobrando y creemos que hacen parte de las demoras. No pueden justificar estas cosas en detrimento de los ciudadanos y los connacionales que esperan esos documentos”, sostuvo.

