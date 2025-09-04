Al Oído: ¿De dónde salió el cartón de Juliana Guerrero y por qué está en el corazón del ‘Cambio’?

Juliana Guerrero, “la joven rebelde” del corazón.

Parece que ahora los cartones profesionales y la experiencia para saltar a un Viceministerio vienen en tamales. Así, envueltos, rápidos, sin exámenes ni requisitos, servidos en combo para quienes tienen la suerte de estar en la lista de favoritos.

La primera sorpresa: Juliana Guerrero no aparece en los registros del ICFES con las pruebas Saber Pro, de acuerdo con lo denunciado por la representante Jenifer Pedraza, que son obligatorias para graduarse.

Ahora, del ICFES dicen otra cosa y, seguramente muy digna, Juliana Guerrero iniciará acciones legales. Aunque, querida Juliana, le recuerdo que esa información de las Saber Pro es pública. Veremos quién mintió, porque una mentira lleva a otra y eso crece y crece, y un día explota. Hay muchos hilitos sueltos. Lo cierto es que cualquier joven que nos escuche sabe lo que implica prepararse, estudiar, presentar esos exámenes, pero aquí el diploma apareció sin que mediara el requisito mínimo.

Otra rareza: Pasar de tecnóloga a contadora en cuestión de semanas. En el mismo mes, en el mismo año. Un salto que reta la lógica académica y que contradice la ley, porque para ser viceministra se necesita tarjeta profesional y al menos dos años de experiencia real. Nada de eso se ve.

En cuanto a la hoja de vida, a sus 22 años ya ha pasado por el DAPRE, el Ministerio del Interior y un concejo comunitario. Suena impresionante… hasta que uno lo compara con los miles de jóvenes que, con maestrías en la mano, no encuentran trabajo o terminan en oficios que no corresponden a su preparación.

Detrás de bambalinas la historia tampoco mejora. En el mismo Gobierno intentó pedir cartas de respaldo para su nombramiento y nadie se animó. No porque falte lealtad, sino porque sobran dudas, y quienes han dicho en redes que hay otros perfiles jóvenes más preparados, han recibido llamados de atención.

Más grave aún: El borrador de decreto del Departamento de la Función Pública que busca flexibilizar los requisitos de los Viceministerios de Igualdad. Un párrafo nuevo que parece diseñado con nombre propio. Si eso no es un traje a la medida, no sé qué lo sea.

Y mientras tanto, los jóvenes que creyeron en la promesa del ‘cambio’ se sienten usados. Porque en vez de oportunidades, hay privilegios: Helicópteros convertidos en taxis, esquemas de seguridad innecesarios para consentir cercanos y decretos modificados para dar gusto a caprichos.

Presidente, lo privado es suyo, nadie discute eso. Pero lo público, lo que se paga con impuestos y se sostiene con instituciones, no puede prestarse para favores ni afectos. Cuando un título se consigue como si fuera un tamal, lo que se degrada no es solo un cargo: es la credibilidad de todo un sistema.

