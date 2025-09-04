Corte devuelve a Alexander López curul en el Senado: dejó sin efecto sentencia del Consejo de Estado

La Sala Plena de la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Vladimir Fernández Andrade, amparó los derechos políticos de Alexander López Maya y lo regresó al Congreso.

Lo anterior, al fallar en su favor una tutela que había interpuesto y concederle el amparo a sus derechos fundamentales. El ahora nuevamente congresista había señalado que la sentencia del Consejo de Estado que lo sacó del congreso por doble militancia tuvo errores en su valoración.

El integrante del Pacto Histórico había sido sacado del cargo por la Sección Quinta del Consejo de Estado al concluir en su momento que había incurrido en doble militancia por haber apoyado a un candidato a la Asamblea de Santander que se había lanzado por la Alianza Verde.

Esa sentencia y valoración ha sido dejada sin efectos por el alto tribunal.

Alexander López se desempeña actualmente como procurador delegado, por lo cual se espera que salga del cargo en los próximos días.