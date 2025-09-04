“Defenderé mi honra”: Juliana Guerrero anuncia acciones legales contra congresista Jennifer Pedraza
La designada viceministra de Juventud se pronunció a propósito de las críticas de la representante sobre supuestas irregularidades en la obtención de su título profesional.
“Defenderé mi honra”: Juliana Guerrero anuncia acciones legales contra congresista Jennifer Pedraza
00:35
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Juliana Guerrero y Jennifer Pedraza | Fotos: MinInterior y cortesía
La designada viceministra de Juventud, Juliana Guerrero, anunció acciones legales contra la representante Jennifer Pedraza, tras la denuncia que hizo la congresista sobre supuestas irregularidades en la obtención de su título profesional como contadora pública.
Pedraza aseguró que la funcionaria no habría presentado la prueba de Estado Saber Pro, requisito para graduarse de programas de educación superior en Colombia, a lo cual Guerrero respondió manifestando que defenderá su honra.
“Iniciaré acciones legales contra la representante Jenifer Pedraza por las afirmaciones realizadas, desmentidas hoy por el ICFES, que investiga un posible hackeo de datos”, respondió la designada viceministra a La W.
Asimismo, Guerrero indicó que las acciones que emprenderá “se fundamentan en violación de habeas data y calumnia”, negando así que existan inconsistencias en el proceso de obtención de su título profesional en la Fundación de Educación Superior San José.
“Yo estoy comprometida con la juventud, y por eso mismo defenderé mi honra y el debido proceso”, agregó.
Escuche la noticia en La W:
“Defenderé mi honra”: Juliana Guerrero anuncia acciones legales contra congresista Jennifer Pedraza
00:35
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles