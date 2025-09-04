“Esta es la misma historia de 63.000 niños más en Palestina”: Fotógrafo de ‘The voice of Hind Rajab’

“Esta es la misma historia de 63.000 niños más en Palestina”: Fotógrafo de ‘La voz de Hind Rajab’

Juan Sarmiento, colombiano director de fotografía de la película ‘La voz de Hind Rajab’, pasó por los micrófonos de La W y entregó detalles de esta producción que cuenta la conmovedora historia una niña de seis años que fue asesinada por el Ejército israelí mientras pedía ayuda a la Media Luna Roja palestina.

“Estamos extremadamente contentos con la recepción de la película porque realmente fue algo que yo en mi vida no había experimentado en esta magnitud. Las personas, al terminar la película, no podían contener sus emociones y realmente fue algo hermoso”, dijo.

Sarmiento reveló que en esta película la frontera entre la realidad y la ficción que se estaba generando era muy transparente, lo que hizo que por momentos no pudiera parar de llorar, lo que los obligaba a detenerse.

“Muchas veces estaba grabando, teniendo la cámara, mientras lloraba”, dijo.

Y agregó: “No me había pasado antes, pero al terminar una escena, no podía dejar de llorar y me tuve que salir del lugar y durante media hora no podía parar, la tragedia de Hind y de todo el pueblo palestina se volvió algo que abrió una represa dentro de mí y es algo que estará en mí hasta el final de mis días”.

El fotógrafo contó que fue una gran oportunidad ser parte de este proyecto. “Esta película es importante porque trasciende el cine (...) logra mostrar que una muerte es una tragedia, pero mil muertes es una estadística, logró eso y eso me acompañaba todo el tiempo cuando hacía la película”, dijo.

Incluso, subrayó que emocionalmente es, seguramente, la experiencia más compleja de su vida, pero una de las más gratificantes de su vida, como fotógrafo y como persona.

“Por darle la voz a una niña que se vuelve la voz de un pueblo entero que está siendo masacrado en un genocidio sin piedad”, afirmó.

Finalmente, recalcó que aunque saben que una película no cambia el mundo, esperan “que esta película logre dar visibilidad a la historia de una niña, pero que es la historia de 63.000 niños más”.

