Este es el documento que probaría que Juliana Guerrero se graduó sin realizar la prueba Saber Pro

Fuentes compartieron a W Radio el registro con el que se evidencia que Juliana Guerrero, postulada para ser viceministra de Juventud, presentará hasta el próximo 9 de noviembre de este año las pruebas Saber Pro, requisito para graduarse como profesional en Colombia.

De acuerdo con este soporte, pese a que Guerrero certificó en su hoja de vida haberse graduado en Contaduría Pública el pasado 19 de julio, solo hasta el 26 de ese mismo mes se inscribió para realizar esta prueba.

Sin embargo, se advierte que “en el caso de ella, se inscribió de manera individual, es decir, los resultados van a salir como “profesional graduada” y no a nombre de la universidad y del programa académico.

Esto puede ser un problema porque esta prueba se realiza con base a los módulos específicos de la carrera que se estudió.

Por ahora, la Fundación de Educación Superior San José, de la cual salió graduada Juliana Guerrero, dice el próximo lunes, 8 de septiembre, realizarán una junta extraordinaria para evaluar esta situación por la irregularidad que implica graduar a un estudiante sin la realización de este examen.

