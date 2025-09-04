El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Fue una sorpresa para todos, él estaba bien: autora de ‘Essere Armani’, biografía de Giorgio Armani

Renata Molho, periodista de moda y autora de la única biografía de Giorgio Armani, ‘Essere Armani’, pasó por los micrófonos de La W y lamentó la muerte del ‘rey’ de la moda italiana.

El diseñador Giorgio Armani, considerado el ‘rey’ de la moda italiana, falleció este jueves 4 de septiembre a los 91 años en Milán, acompañado de su familia y de Leo Dell’Orco, su compañero durante los últimos 20 años, informó su grupo empresarial.

Molho dijo que el fallecimiento de Giorgio fue una completa sorpresa para todos.

“Aunque era muy mayor se le veía bien. Su gran legado, su gran herencia, es su sentido del trabajo, haber llevado la empresa a lo más alto y haber liberado la estética masculina”, dijo.

Asimismo, reveló que una de las grandes ventajas como diseñador fue su intención emprendedora.

“Todos los productos que tenía los producía desde todos los niveles, eso le había permitido ser independiente”, dijo.

Finalmente, comentó que Giorgio en realidad quería ser médico, por lo que empezó a los 40 años en su carrera como diseñador. “Llegó a la moda casi por casualidad, quería ser independiente de su familia, no fue su primera inspiración”.