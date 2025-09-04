General explicó cómo ocurrió ataque a soldados con gasolina y fuego en Putumayo: “Fue la comunidad”

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

General explica cómo ocurrió ataque a soldados con gasolina y fuego en Putumayo: “fue la comunidad”

Tropas del Batallón de Infantería N.º 25 adelantaban operaciones militares cuando se presentó una asonada por parte de un grupo de civiles, quienes, atacaron con fuego a los uniformados.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W el general Yor William Cotua, comandante de la Brigada 27 de Selva en Putumayo, quien detalló los hechos.

Es importante destacar que, en el acto, un oficial y un soldado profesional resultaron heridos con quemaduras de gravedad, tras ser rociados con gasolina, siendo evacuados de manera inmediata a un centro médico de Florencia, Caquetá, para recibir atención médica especializada.

“Los hechos ocurrieron la vereda Siloé, municipio de Villagarzón (...) Las tropas adelantaban operaciones militares orientadas a destruir un laboratorio ilegal utilizado para el procesamiento de pasta base de coca, cuando se presentó una asonada por parte de un grupo de civiles, quienes, atacaron con fuego a los uniformados con el propósito de impedir el procedimiento", dijo.

Además, aseguró que “los responsables serían personas de la comunidad que trabajaban en estos laboratorios”, agregando que ya los tienen identificados.

