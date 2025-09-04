Marelbys Meza estará en la obra del ‘PetroVerso’ de Daniel Samper Ospina: ¿Cuál será su papel?
Daniel Samper Ospina conversó con La W sobre su nueva obra del ‘PetroVerso’ y reveló la participación de la exniñera de Laura Sarabia, Marelbys Meza, en el show.
Marelbys Meza estará en la obra del ‘PetroVerso’ de Daniel Samper Ospina: ¿Cuál será su papel?
09:49
Daniel Samper Ospina y Marelbys Meza | Fotos: W Radio y suministrada
