“Mercado de Bazurto ya no puede seguir ahí”: alcalde de Cartagena habla sobre avances del traslado

El alcalde Dumek Turbay habló sobre los avances y el proceso para el traslado del Mercado de Bazurto, la principal central de abastos de Cartagena. El mandatario explicó que se realizará a través de una alianza público-privada en la que participará la Cámara de Comercio.

“Este mes de septiembre, nos va a presentar los escenarios a los que nos podemos enfrentar para el traslado del Mercado de Bazurto que vuelvo y digo, no es el traslado del mercado, porque el mercado quedaría como un mercado sectorial en gran medida, es el traslado de la actividad de abastecimiento que es gigante para una ciudad como la nuestra, no solo por el número de habitantes, sino porque la ciudad tiene unos sectores como el sector de turismo, que comprometen en gran medida el abastecimiento”, indicó el alcalde.

El mandatario también planteó los posibles lugares donde estaría ubicada la central de abastos que mueve gran parte de la economía local.

“Vinculamos también al gobierno departamental porque hemos dicho que parte del abastecimiento, o en gran medida del abastecimiento, tendría que ubicarse en una alianza con la gobernación, y con algún municipio de Bolívar, llámese Turbana, llámese Arjona o Santa Rosa del Norte. Ese es el futuro; el Mercado ya no puede seguir ahí”, añadió.

Cabe mencionar que en el año 2010, el tribunal administrativo de Bolívar dejó en firme la decisión de trasladar el Mercado de Bazurto tras concluir que ninguna medida había sido suficiente para controlar el problema de contaminación que genera la central de abastos.

Asimismo, el ente judicial resolvió una acción popular, instaurada por dos residentes del barrio Martínez Martelo, quienes exigieron la protección de los derechos al goce de un buen ambiente sano del espacio público, a la seguridad y a la salubridad.