La W RadioLa W Radio

Programas

Miguel Ángel Pinto aplaude la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Miguel Ángel Pinto. Foto: Colprensa.

Miguel Ángel Pinto. Foto: Colprensa.

Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días.

Noticia en desarrollo.

Escuche W Radio en vivo

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad