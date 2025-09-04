Miguel Ángel Pinto aplaude la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional
Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.
Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días.
Noticia en desarrollo.
