Miguel Ángel Pinto aplaude la elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional

Miguel Ángel Pinto, senador del Partido Liberal, pasó por los micrófonos de La W y habló sobre la elección de Carlos Camargo como nuevo magistrado de la Corte Constitucional.

Camargo, exdefensor del Pueblo, se impuso en la votación del Senado a la Corte Constitucional y reemplazará al magistrado José Fernando Reyes Cuartas, quien deja su cargo en esa alta corte en los próximos días.

Noticia en desarrollo.

