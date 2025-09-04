Pediatra advierte riesgos de salud tras eliminación de vacunación infantil obligatoria en la Florida
El Dr. Scott Rivkees, pediatra endocrinólogo y científico, aseguró que la medida harpa que se disparen más enfermedades en todo elpaís.
El miércoles 3 de septiembre de 2025, el cirujano general de Florida, Joseph Ladapo, anunció que el estado será el primero en EE. UU. en eliminar todos los mandatos de vacunación, incluidos los escolares para enfermedades como sarampión, polio, hepatitis B y varicela, argumentando que violan la autonomía corporal y la libertad parental, y comparándolos con la “esclavitud”.
Ante esto, el Dr. Scott Rivkees, pediatra endocrinólogo y científico, en diálogo con L a W, mencionó que es un día triste para La Florida.
“Las vacunas han probado ser buenas y efectivas, son un pilar fundamental en Estados Unidos, han ayudado a mantener a los niños saludables y seguros, y la recomendación afecta la implementación de las vacunas”, dijo.
Asimismo, advirtió que con la eliminación de este mandato ya muchos padres no vacunarán a sus hijos, y se “van a disparar ciertas enfermedades, no solo en el Florida, sino más allá”.
¿En cuánto tiempo se verían las afectaciones?
Aunque el científico no entregó un tiempo estimado, aseguró que los bebés tienen una protección que ya carga la mamá, la cual dura 3 meses, por eso, se recomienda que las mujeres embarazadas estén vacunadas contra la gripa y el Covid.
Por otro lado, reveló que en todo el país ha bajado la vacunación en niños pequeños. “Este número se ha triplicado en la última década, puede tener un efecto importante en todo el país y se puede ver un aumento gradual de enfermedades que se pueden evitar con las vacunas”, explicó.
Del mismo modo, contó que todo el personal de la salud siente preocupación por esta medida, pues esto evidencia que “la vacunación se ha involucrado en la guerra política de Estados Unidos con todo el tema de antivacunas”.