Al Oído: ¡Los bandidos no pueden seguir paralizando a Bogotá! Alcalde Galán, mano dura sin temor

Bogotá

Estamos Al Oído de una pregunta incómoda: ¿en qué momento dejamos que unos encapuchados con piedras y bombas decidieran si Bogotá avanza o se paraliza?

Este jueves, 4 de septiembre, vimos otra vez cómo un puñado de encapuchados se tomó la Universidad Nacional para sembrar miedo. Y hay que decirlo con claridad: eso no fue protesta, fue violencia. Bogotá está cansada.

Muchos jóvenes estudian allí con sacrificio, con sueños, con ganas de cambiar este país. Ellos no se sienten representados en la violencia, saben que la protesta es una forma legítima de alzar la voz, pero también entienden que tirar bombas, incendiar buses o bloquear ciudades no tiene nada que ver con la dignidad de una causa.

Lo que vimos ayer es lo mismo que en el estallido social: la mentira de que “primera línea” era resistencia. No, fue el escudo de unos pocos violentos para esconderse detrás de la narrativa de la protesta.

En Bogotá no queremos primeras líneas de capucha y piedra. Queremos primeras líneas de trabajadores que madrugan, de madres que sacan adelante a sus hijos, de jóvenes que sueñan con un futuro distinto. Esa es la verdadera primera línea que hay que proteger.

Mientras unos vándalos urbanos juegan a sembrar caos, millones de ciudadanos quedaron atrapados: TransMilenio bloqueado, las vías colapsadas, la ciudad de rodillas frente a un puñado de bandiditos de capucha. Eso no es libertad, eso es secuestro colectivo.

Por eso se necesita mano dura. Bogotá no puede seguir paralizada cada vez que unos pocos deciden salir a destruir.

La autoridad está para defender a la mayoría, para proteger a quienes trabajan, estudian y luchan por salir adelante.

Bogotá se respeta. Eso significa no permitir que los violentos dicten la vida de todos.