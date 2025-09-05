“Decisiones de nuestro despacho no tienen que ver con lo que pasa en Congreso”: magistrada del CNE
“Decisiones de nuestro despacho no tienen que ver con lo que pasa en Congreso”: magistrada del CNE
07:13
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles
Alba Lucía Velásquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral. Foto: Suministrada
Alba Lucía Velásquez, magistrada del Consejo Nacional Electoral, habló con La W acerca de la elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional, Carlos Camargo, y el papel del CNE en las votaciones en el Senado.
Escuche la entrevista completa aquí:
“Decisiones de nuestro despacho no tienen que ver con lo que pasa en Congreso”: magistrada del CNE
07:13
Compartir
El código iframe se ha copiado en el portapapeles