Fechas que no cuadran en la compra del apartamento del presidente de Ecopetrol

Hace unos días la Unidad Investigativa de El Tiempo reveló que el lujoso apartamento del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no había sido pagado por él, sino por el coronel Juan Guillermo Mancera, un oficial retirado de la Policía que después de manejar la seguridad de Pacific Rubiales terminó convertido en magnate de los hidrocarburos.

Hoy tenemos documentos que revelan las fechas, la forma de pago, y las mentiras alrededor de la transacción.

Le puede interesar: Firma legal estadounidense advirtió a Junta de Ecopetrol sobre potencial investigación de la SEC

El apartamento vendido a precio de ganga estaba hasta el 7 de diciembre de 2022 a nombre de la empresa Princeton International, una compañía establecida en un paraíso fiscal y controlada por Serafino Iácono. Ese día de diciembre de 2022 fue traspasado a Ricardo Roa Barragán mediante escritura de la Notaría 34 de Bogotá.

Ampliar

Serafino Iácono le dijo a El Tiempo lo siguiente: “Conozco al coronel Mancera años atrás, por relaciones laborales y funcionales, lo que terminó configurando una amistad, y fue a él a quien le vendí en 2022 (antes del gobierno Petro) el inmueble que yo tenía desocupado. Meses después de haber consentido y pagado el precio del negocio jurídico, me expresó que no iba a habitarlo como inicialmente me lo expresó, y que se lo había vendido a un tercero. Por esa razón, Mancera canceló el precio pactado a cuotas”.

Noten ustedes que el señor Iácono aeguró en esa declaración que la decisión del coronel Mancera de venderle a un tercero a un apartamento se dio meses después de haber “consentido y pagado” el precio del apartamento.

Pues bien, en poder de El Reporte hay un documento que comprueba lo contrario. Los pagos del coronel Mancera fueron efectuados después del 7 de marzo de 2023 cuando el apartamento ya estaba a nombre de Ricardo Roa y se extendieron hasta febrero de 2024.

El documento que da constancia de esos hechos está en poder de la Fiscalía General de la Nación. Es una carta dirigida por el representante legal suplente de Princeton International, la empresa de Serafino Iacono, al investigador del CTI, Bruno Parra. En la carta se relacionan 6 pagos efectuados con depósitos a una cuenta de Bancolombia.

Ampliar

Les recuerdo, el apartamento fue traspasado a Roa en diciembre de 2022. El primer pago del coronel Mancera a la empresa de Iacono ocurrió dos meses después, en enero de 2023. Se trata de una transferencia por 500 millones de pesos hecha desde una empresa llamada Innova Mercadeo, controlada por el coronel retirado Juan Guillermo Mancera.

Ampliar

El segundo pago fie en efectivo y tuvo lugar el 3 de abril de 2023, dos días después de la posesión formal de Ricardo Roa como presidente de Ecopetrol.

La Fiscalía tiene constancia de que alguien, hasta ahora no identificado, llegó con 300 millones de pesos en billetes a la sucursal de Bancolombia en el Centro Comercial Parque La Colina de Bogotá y los depositó en la cuenta de la empresa de Iacono.

La copia de la consignación está firmada por Catalina Cortés Uribe, funcionaria del Banco.

Ampliar

El tercer pago por 600 millones de pesos, fechado ya el 16 de junio de 2023. Fue otra transferencia revelada por la Unidad Investigativa de El Tiempo y realizada desde la cuenta de la empresa Innova controlada por el millonario coronel Mancera.

Ampliar

El cuarto pago fue por 100 millones de pesos y fue efectuado el 1 de noviembre de 2023, con cheque depositado en sucursal de Bancolombia La Carolina-Unicentro, por un hombre llamado Darío Enrique Guarnizo Ramírez.

Ampliar

El 8 de febrero de 2024 se efectuó un nuevo pago del coronel Mancera por la compra del apartamento del presidente de Ecopetrol quien ya llevaba 10 meses en la posición. Esta vez fue una transferencia de 200 millones de pesos nuevamente de la empresa Innova.

Ampliar

El último pago que la empresa de Iacono le reportó a la Fiscalía fue otra transferencia de Innova por 100 millones de pesos, efectuada el 23 de febrero de 2024.

Ampliar

Los pagos suman los 1.800 millones de pesos que es el precio de ganga del lujoso apartamento.

Dos preguntas que surgen, ¿por qué si el apartamento era del doctor Ricardo Roa desde diciembre de 2022 se lo estaba pagando el coronel Juan Guillermo Mancera a Serafino Iácono en 2023 y 2024? ¿Cómo se explica uno de los pagos hechos en efectivo?

Hace unos pesos cuando le pregunté al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, cuando había conocido al coronel Mancera me dijo que había sido en julio de 2023, ya siendo presidente de Ecopetrol.

Pude comprobar que me mintió. Existe un video de la fastuosa inauguración del apartamento de Roa en abril de 2023, cuatro meses antes, donde la imagen del coronel Mancera está registrada. El exuniformado y ahora millonario aparece grabando a Roa mientras canta Rancheras.

No solo lo conocía, sino que para esa época había pagado ya 800 millones del apartamento que hoy ocupa el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa.

También me mintió el coronel Mancera. En noviembre le pregunté por su participación en la compra del apartamento de Ricardo Roa y afirmó “Solo supe que Ricardo buscaba un apartamento y se lo dije a Serafino”. Los documentos muestran otra cosa.

El pasado fin de semana La Silla Vacía reveló una investigación titulada “Grupo Ecopetrol acordó darle el multimillonario negocio del gas a un amigo de Ricardo Roa”.

Ese amigo es el coronel Juan Guillermo Mancera.

La Fiscalía investiga estos hechos. Existe una noticia criminal sobre este asunto con fecha de 2024, pero la indagación no avanza.

Tampoco se sabe qué ha pasado con la investigación contra Roa por estos hechos en la Procuraduría General.

La junta directiva de Ecopetrol había contratado a la firma legal estadounidense Covington and Burling LLP para investigar el asunto del apartamento por las preguntas que puede levantar ante la Comisión de Valores de Estados Unidos, SEC.

Pero la investigación está congelada y el funcionario interno de Ecopetrol encargado de la relación con los abogados americanos, Alberto Vergara, fue marginado de su cargo como oficial de cumplimiento y asignado a funciones menores donde no le haga estorbo al presidente de Ecopetrol Ricardo Roa.