Losada celebró prohibición de corridas de toros: uribismo dice que acaba con forma de vida campesina

La Corte Constitucional dio a conocer esta semana una decisión histórica: dejó en firme la ley que prohibió las corridas de toros en Colombia y, además, extendió la restricción a otras actividades como las corralejas, el coleo y las peleas de gallos.

Por los micrófonos de La W pasó uno de los promotores de la ley, el representante Juan Carlos Losada, quien explicó el alcance de la decisión tomada por la Corte. Igualmente, reaccionó el senador Alirio Barrera, del Centro Democrático, que fue el partido que llevó la demanda de la demanda a la ley ante la Corte.

Losada explicó que es una decisión histórica, pues “no se ha visto en ningún otro país del mundo que, a partir de una demanda a una ley, termine una alta corte prohibiendo los demás espectáculos culturales con animales”. Esa prohibición total será efectiva en un plazo perentorio de tres años.

Por su parte, el senador Barrera se opuso a la decisión y aseguró que la Corte Constitucional estaría “relegislando sobre una ley que fue aprobada por el Congreso, en donde se hacía una excepción precisamente de las corralejas, peleas de gallos finos y el coleo, que, de hecho, es considerado patrimonio cultural de la nación”.

Y aseguró que con la prohibición de estas actividades se estaría acabando con el arraigo y la forma de vida de muchos campesinos en regiones como los llanos orientales y la costa caribe del país. Por lo que también anunció que está revisando con su equipo cómo echar para atrás la decisión, probablemente a través de otro proyecto de ley o proyecto de acto legislativo.

“Uno no ve a un campesino jugando golf ni de tenis. La forma que tiene el campesino de salir a distraerse es en el coleo, en una vaquería y jugando gallos. Eso es lo que más de la mitad del territorio nacional tiene como expresiones culturales”, dijo el senador.

En todo caso, Losada aseguró que la ley no es agresiva con el campesinado ni con las personas que económicamente dependen de estas actividades, pues “ahora hay que hacer la transición laboral que plantea nuestra ley”. Esa transición deberá hacerse en el plazo de tres años para que entre en vigor la ley.

Y es que la Corte también consideró que es necesaria esa etapa de “alistamiento”, es decir, que inicie la “reconversión laboral y cultural” correspondiente a la finalización total de esas actividades.

