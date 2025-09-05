La W RadioLa W Radio

Regiones

Sobrecostos y demoras en Puerto de Buenaventura por contenedores vacíos, ¿quién debe recogerlos?

La W habló con el presidente de Fedetranscarga, quien aseguró que las navieras no están recogiendo los contenedores vacíos.

Sobrecostos y demoras en Puerto de Buenaventura por contenedores vacíos, ¿quién debe recogerlos?

Sobrecostos y demoras en Puerto de Buenaventura por contenedores vacíos, ¿quién debe recogerlos?

07:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Puerto de Buenaventura. Foto: (Colprensa-Álvaro Tavera)

Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), conversó con La W a propósito del problema en que se convirtieron los contenedores vacíos en el Puerto de Buenaventura.

“Los transportadores de carga tenemos un problema con el no retiro de contenedores vacíos (…). Lo único que se ha hecho es plantear mesas de trabajo. Desde Fedetranscarga pensamos que es hora de pasar a los hechos. La acumulación de contenedores vacíos amenaza la competitividad”, dijo.

Incluso, mencionó que han encontrado casos de contenedores vacíos abandonados hace más de un año.

Sobrecostos y demoras en Puerto de Buenaventura por contenedores vacíos, ¿quién debe recogerlos?

07:30

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad