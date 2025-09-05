El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Sobrecostos y demoras en Puerto de Buenaventura por contenedores vacíos, ¿quién debe recogerlos?

Arnulfo Cuervo, presidente de la Federación de Empresarios del Transporte de Carga (Fedetranscarga), conversó con La W a propósito del problema en que se convirtieron los contenedores vacíos en el Puerto de Buenaventura.

“Los transportadores de carga tenemos un problema con el no retiro de contenedores vacíos (…). Lo único que se ha hecho es plantear mesas de trabajo. Desde Fedetranscarga pensamos que es hora de pasar a los hechos. La acumulación de contenedores vacíos amenaza la competitividad”, dijo.

Incluso, mencionó que han encontrado casos de contenedores vacíos abandonados hace más de un año.