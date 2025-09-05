Una decisión con costo político innecesario: Carrillo por posible nombramiento de Juliana Guerrero

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre varios temas, entre ellos el posible nombramiento de Juliana Guerrero en el Viceministerio de las Juventudes.

“Creo que no es mi competencia referirme a lo que pase en el Ministerio de la Igualdad, teniendo problemas como los que tengo con el Fondo Adaptación y la UNGRD (…). Creo que el Pacto Histórico tiene gente cualificada y capaz, pero las decisiones de nombramientos en altos cargos son decisiones discrecionales del señor presidente”, dijo.

Carrillo también aseguró que entre la prensa y otros sectores más “ataquen” el nombramiento de Juliana Guerrero, más el presidente se va a empecinar en nombrarla”.

Le puede interesar: Juliana Guerrero no presentó el examen Saber Pro: Universidad San José

“Es una decisión que implica un costo político, en mi opinión, demasiado alto e innecesario. Pero está claro que las decisiones del presidente rara vez tienen en cuenta el cálculo político”, aseguró.

Recordó el caso de Luis Carlos Galán Sarmiento, quien fue ministro de Educación sin haberse graduado y aseguró que hay un doble racero “cuando se habla de la juventud popular y la juventud de la élite”.

¿Gustavo Petro hace nombramientos con cálculos políticos?

De otro lado, el director de la UNGRD también se refirió al nombramiento de Katherine Rojas como gerente del Fondo Adaptación.

“Justamente me refiero al costo político que se paga. Este nombramiento que hace el presidente implica un precio. Es claro que es un nombramiento que no necesariamente obedece a lógicas de privilegiar a su sector político o buscar un perfil altamente técnico, no le interesa pagar ese precio”, afirmó.

Reviva la entrevista completa aquí: