Vamos a impugnar acta que nombra al nuevo gerente de Corabastos: secretario Jurídico de Bogotá
“No creo que se trate de quién gana el pulso de la gerencia de Corabastos, es más un tema de legalidad, de transparencia”, señaló el secretario Jurídico de Bogotá.
15:15
Corabastos. Foto: (Colprensa - Camila Díaz)
Bogotá
El secretario Jurídico Distrital de Bogotá, Mauricio Moncayo, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre la controversia por el nombramiento del nuevo gerente de Corabastos, la central de alimentos más importante de Colombia.
Escuche la entrevista completa aquí:
