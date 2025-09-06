Soluciones W: Tres meses de comida para los perros de Rufo Salvando Vidas

En medio de la crisis que viven muchos refugios de animales en Colombia, la historia de Rufo Salvando Vidas refleja la fuerza de quienes no se rinden. Allí, en Bogotá, cerca de 140 perros esperan cada día un plato de comida y la esperanza de encontrar un hogar.

Andrea Clavijo, fundadora del refugio, contó en los micrófonos de La W la angustia que enfrenta: “A veces no tengo los recursos para poder darles comida”, dijo con la voz entrecortada. Su labor, sin embargo, no se detiene: rescata, alimenta y cuida a animales que han sido víctimas del abandono y el maltrato.

Pero, como es costumbre, esta solicitud no pasó desapercibida. Adriana Pereira, líder de responsabilidad social de Gestoagro, anunció al aire una noticia que llenó de alivio a Andrea y a todo su equipo: “Hoy tenemos la oportunidad de aportar con un grano de arena a esta gran labor. Donaremos durante tres meses el alimento completo de nuestra marca Tommy para los 140 perros que hoy están en la fundación”.

El compromiso de Gestoagro no es nuevo. La compañía, dedicada a desarrollar y comercializar alimentos y productos para mascotas, trabaja con valores de amor, respeto y responsabilidad hacia los animales. Tal como lo resaltó Adriana, “El 60% de los hogares colombianos tienen mascotas, y allí estamos nosotros. Gracias a la acogida de nuestras marcas, podemos hacer esta gran obra”.

Foto: Suministrada Ampliar

Además, Gestoagro está enfocado en la sostenibilidad. “Queremos que para el 2026 todos nuestros empaques sean 100% reciclables. Actualmente, nuestras bodegas ya son autosostenibles”, agregó Pereira, reafirmando el compromiso ambiental de la empresa.

Para Andrea y los voluntarios de Rufo Salvando Vidas, esta noticia es un respiro. “Les agradezco enormemente porque eso es lo que luchamos día a día”, dijo emocionada al aire. Con esta donación, los peluditos tendrán asegurada su comida y Andrea podrá enfocar su energía en lo que mejor sabe hacer: salvar vidas. Porque detrás de cada perrito del refugio hay una historia que merece segundas oportunidades.

