Mis Preguntas, con Roberto Pombo: ¿Qué tanto poder tiene un presidente en Colombia?

El presidente es la figura política más importante del país: es jefe de Estado, de las fuerzas armadas, decide el presupuesto y las inversiones del país y es autoridad administrativa suprema.

Sin embargo, el presidente Gustavo Petro se ha quejado varias veces de no tener poder real. ¿Cuáles son los alcances del poder presidencial?

Para este capítulo hablamos con el precandidato presidencial, David Luna; con el exsenador y exministro Humberto de la Calle; con Gabriel Silva Luján, exministro de defensa; con la representante a la Cámara, Catherine Juvinao; y con Felipe Rey, profesor de derecho constitucional de la Universidad Javeriana.

