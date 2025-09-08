El código iframe se ha copiado en el portapapeles

‘26 de octubre: El arranque de la película electoral’, la columna de Sebastián Sanint

Apunte esta fecha: 26 de octubre de 2025.

Ese día el Pacto Histórico va con toda.

Urnas, mesas, Registraduría, toda la película y un reparto estelar: Bolívar, Cepeda, Quintero, Muhamad, Pizarro, Corcho.

El que pida más, que le piquen caña.

Y como si eso ya de por sí no fuera un éxito en taquilla, están Los Verdes, que parecen extras, pero suman.

Al final, no importa quién gane.

Importa cuántos votos amarren.

Tres, cuatro, ocho millones entre el gran cartel de izquierda.

Inmediatamente, lo venden como que movilizaron más de medio país.

El mensaje sería brutal:

“Aquí seguimos más vivos que nunca para el 2026”.

Y si en 2026 pierden la presidencial, ya tienen el guion listo:

“¿Cómo así que en la interna sacamos ocho millones y no aparecen? ¡Fraude! Devuélvanme la plata”.

Mientras tanto, la derecha y la centro-derecha como si nada.

Fiasco total en taquilla.

¿Dejar el 26 de octubre en manos de un solo dueño? Paila. Muy grave.

La oposición necesita su propio show, y pa’ ya, o se queda sin rating.

Si fueran sagaces y dejaran los egos, ese mismo día —26 de octubre de 2025— montarían una convención gigante.

Pero gigante, a lo americano.

El Metropolitano a reventar.

Shakira, Karol G, J Balvin y Silvestre Dangond prendiendo la parranda.

En primera fila: Miguel Uribe Londoño, Vicky, Germán, Uribe, Pastrana, Cárdenas, Efraín Cepeda, Luna, Duque, Paloma, Fico, Char, La Cabal, Peñalosa, Pinzón.

Y si quieren fiesta de verdad: el gran César -Gaviria-, para mostrar “unión total”.

Lógico brindando con el Ron Defensor de Abelardo, que no puede faltar al espectáculo.

Y ahí mismo, reventando el cielo con juegos pirotécnicos, anunciar al candidato único.

Sin vuelta atrás.

Porque la política no es solo maquinaria, lechona y cachuchas pa’l voto.

Es relato.

Y si la izquierda arranca con el relato ese día y la derecha sigue en suspenso, empieza tres goles abajo.