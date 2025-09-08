Así es ‘Clama’, la marca de ropa caleña que estará en la semana de la moda en Milán

En los micrófonos de La W estuvo Claudia Isaza, diseñadora de Cali, que con su marca de ropa Clama estará este 27 de septiembre en la Semana de la moda en Milán. Este proyecto es un taller de diseño en Cali, que nació en 2023 después de una época muy dura emocionalmente para la diseñadora, decide retomar la idea de crear una marca e invita a su hija Manuela al proyecto también.

¿Cómo llegaron allá?

La diseñadora comenta que este fue siempre su sueño y que se aferró a dios para poder cumplirlo, “Yo todos los días le pedía a dios que quería salir adelante, cruzar el océano con mi marca” por esto para ella es un orgullo llevara Colombia a una de las pasarelas más prestigiosas del mundo.

Clama fue contactada por Instagram dónde era invitada a la pasarela, inicialmente creyeron que era falso o un fraude, sin embargo, una curadora de moda de Italia había descubierto la marca donde sus prendas que resaltan la feminidad, autenticidad y estructura fueron lo que la cautivo para querer hacer parte a la marca de este importante evento.

¿Qué colección van a presentar?

La colección a presentar se llama Raíces del alma en la cual se inspiran en Colombia, sus paisajes, fauna y flora, en donde la diseñadora es quién es la parte creativa completamente de la marca, haciendo todos los detalles en la ropa, cuenta que ha sido un gran trabajo llevar a cabo “ha sido un trabajo arduo, poniéndole la fe y el corazón a esa línea”.

