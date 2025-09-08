Colombianos: La séptima nacionalidad que más pide asilo en Europa

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Hoy fue publicado por la Agencia de Asilo de la Unión Europea (EUAA) el informe del primer semestre de 2025 sobre las solicitudes de asilo que han recibido la totalidad de los países de la Unión Europea, en dicho reporte los colombianos ocupan el séptimo lugar con 13.465 solicitudes de asilo presentadas principalmente en España, Francia y Alemania.

Los primeros lugares de la clasificación lo ocupan los migrantes venezolanos, seguidos por los provenientes de Afganistán, Siria, Bangladesh, Turquía y Ucrania.

El informe revela que respecto al número de solicitantes de asilo que se registró entre junio de 2023 y junio de 2024, la cifra de colombianos que acudieron a esta figura para poder residir en la Unión Europea en el mismo periodo entre 2024 - 2025 se redujo 38%.

Así mismo, la Agencia de Asilo de la Unión Europea también indica que el 95% de las solicitudes presentadas por colombianos ante los países europeos son rechazadas.

