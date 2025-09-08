¿Cómo es el plan retorno de los indígenas Emberá en Bogotá a sus territorios? Alcaldía explica

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Cómo es el plan de retorno de los indígenas Emberá en Bogotá a sus territorios? Alcaldía explica

Tras unas semanas de alistamiento, este lunes, 8 agosto,empezará el retorno de cerca de 1.800 indígenas Emberá que están asentados hace un par de meses en el Parque Nacional y varios años en la UPI de La Rioja y La Florida.

Para hablar sobre el tema, pasó por los micrófonos de La W la consejera de Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, Isabelita Mercado, quien explicó cómo será el proceso de retorno.

“Hemos buscado escalonar el retorno, hoy salen 800 personas del Parque Nacional, el miércoles saldrán de la UPI La Rioja y el jueves de la UPI La Florida (…) La idea es que en la tarde salgan los buses”, explicó, asegurando que la idea es que en la tarde de este 8 de septiembre este parque público esté desocupado.

En contexto: Inició el traslado de los indígenas Emberá que están Bogotá

¿Qué pasará con los indígenas que quieran quedarse en Bogotá?

Según explicó Mercado, se tiene un plan establecido para quienes decidan quedarse en la ciudad.

“Los indígenas del Parque Nacional y de la UPI La Rioja que decidan quedarse en Bogotá serán trasladados a la UPI La Florida, y de allí, empezarán un proceso de reintegración social”, explicó.

Asimismo, enfatizó en que la iniciativa es que las UPI sean reestructuradas y vuelvan a ser lo que eran, centros donde se ofrezcan servicios de integración social de los habitantes de calle.

“Los municipios de donde son la mayoría de los indígenas ya tienen un concepto de seguridad favorable, no hay información de crisis de orden público, entonces ellos no tendrían motivo para decir que son víctimas del conflicto y regresar. Es tarea de la Unidad de Víctimas verificar si los que llegan sí están en esta condición y ejecutar lineamientos diferentes”, agregó.

Escuche la entrevista completa en La W: