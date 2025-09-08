El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Esperamos informe de la Armada”: Gobernador (e) de Nariño sobre ataque a alcaldesa de Mosquera

Este 8 de septiembre, una acción en contra de la embarcación oficial de la Alcaldía del municipio de Mosquera, en Nariño, dejó un asesor muerto y un escolta herido.

El hecho ocurrió a 10 minutos del casco urbano, sobre el océano Pacífico, cuando la alcaldesa Karen Liseth Pineda se trasladaba hacia Tumaco en la motonave junto con seis personas más.

El gobernador encargado de Nariño, Fredy Andrés Gámez, le dijo a La W que se espera el informe oficial de la Armada Nacional, y que la persona que murió fue identificada como Luis Fernando Sánchez, quien era funcionario de la administración municipal.

La mandataria Karen Pineda se comunicó con las autoridades del departamento y manifestó que acompaña a los familiares de la persona fallecida y está detrás de la atención de su escolta herido en la ciudad de Cali.

En la zona hacen presencia varios grupos armados ilegales. Las autoridades esperan tener el listado de los viajeros en la lancha de la Alcaldía de Mosquera y escuchar la versión de los afectados.

En las próximas horas se realizará un consejo de seguridad para determinar los detalles de esta situación, la Gobernación de Nariño se solidarizó con los afectados de este hecho.

