Jorge Ignacio Ángel, el colombiano que cruzó nadando el Canal de la Mancha: “Me preparé seis meses”

El antioqueño Jorge Ignacio Ángel Bedoya cruzó, este 6 de septiembre, nadando el Canal de la Mancha, entre Inglaterra y Francia. Salió de la playa de Samphire Hoe, cerca de Dover (Inglaterra), para llegar cerca a Cap Gris Nez, entre Boulogne y Calais (Francia)

De acuerdo con la Channel Swimming Association, entidad encargada de avalar y supervisar esas travesías, Ángel completó las 27,1 millas (unos 43 kilómetros) en 10 horas y 57 minutos.

El deportista pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre el tema, y lo que fue esta travesía.

“La mayor dificultad son las fuertes corrientes que se presentan en el canal cuando uno pasa la zona de separación, que es más allá de la mitad, donde empieza la zona de Francia. Ahí hay una corriente muy brava, si no nadas rápido la corriente te saca y tienes que esperar a que vuelva a subir, lo que puede añadir horas al paso del canal”, aseguró.

Asimismo, destacó que empezó su carrera de nadador hace años como competidos en Colombia, se mudó a Europa y empezó a nadar en aguas abiertas.

“Me preparé más de seis meses para el canal. La preparación estuvo muy buena, nunca me sentí al borde del cansancio, estuve bien alimentado, solo me picaron dos aguamalas pequeñas y el dolor pasó, hasta que descansamos en la costa de Francia”, contó.

Por otro lado, recordó que un momento difícil fue al acercarse Francia, “me dijeron que el viento pegaría fuerte, intentaron usar la embarcación para ayudarme, después de nadar tantas horas ya uno llega ahogado, pero se pudo (…) Curiosamente esta vez no tuve ni calambres o algo malo, todo funcionó correctamente”.

