Muestra de debilidad de las disidencias: MinDefensa por uso de población para secuestro de militares

Pedro Sánchez, ministro de Defensa de Colombia, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el secuestro de más de 40 militares en el Cauca.

“Quiero condenar ese delito en el cual participan integrantes de la estructura criminal de ‘Mordisco’. Detrás de las personas están los de ‘Iván Mordisco’ cometiendo un crimen de lesa humanidad”, afirmó.

Mencionó que las tropas se encuentran bien, pero señaó que la población que están reteniendo a los militares están cometiendo un delito, por lo que desarrollaron tres líneas de acción: penal, jurídica y mediática.

El ministro también informó que en lo corrido del 2025 ya son 32 asonadas en contra de la fuerza pública, frente a 58 que se registraron en el 2024. Resaltó que “en estas zonas delinquen principalmente las disidencias de Mordisco y Calarcá”.

¿Uso de población es una muestra de debilidad de las disidencias?

“Sí, estamos convencidos de ello. Cuando no pueden enfrentar a la fuerza pública, usan acciones contra la población para inhibir la capacidad del Estado. Cuando ven que no pueden, mandan a mujeres, niños, ancianos”, expresó.

Añadió: “eso es una muestra de debilidad, al igual que lo hace el terrorismo”.

¿Por qué los militares no usan las armas en estos casos?

Según señaló el MinDefensa, cuando se mira la definición de “secuestro” en la Constitución, se habla de una detención ilegal o contra la voluntad. No obstante, aseguró que las armas se usan “contra un objetivo militar anteriormente definido o por defensa propia”.

No obstante, Sánchez aseguró que conocieron que la gente está cansada de ser instrumentalizada: “Ellos quieren cambiar las condiciones en el territorio”.

¿Existe la Junta del Narcotráfico?

“Nosotros hemos venido haciéndole seguimiento a ello ante la información del presidente Petro. Es difusa la información de quiénes integran esa Junta. Es simplemente una cooperación criminal cuyos intereses es el narcotráfico”, afirmó.

¿Existe la Oficina de Dubái?

El MinDefensa manifestó que conocen que muchos de los jefes delincuenciales van a Emiratos Árabes y Europa, por lo que “es clave la cooperación internacional” que están promoviendo para intercambiar información.

