“Nos dispararon desde atrás”: alcaldesa de Mosquera, Nariño, tras incidente con la Armada Nacional

En diálogo con La W, la alcaldesa de Mosquera (Nariño), Karen Pineda, lamentó la delicada situación de seguridad que tuvo que afrontar en la madrugada de este 8 de septiembre cuando se transportaba desde esta localidad hasta el distrito de Tumaco por vía marítima.

La mandataria relató que 10 minutos después de salir de su municipio pasó un control de la Armada Nacional. Segundos después, se escucharon los disparos desde la parte de atrás de la embarcación, sin un llamado de atención.

La situación ocasionó la muerte de Luis Fernando Sánchez, asesor de la Alcaldía. Además, resultó herido un integrante de la Policía Nacional, quien adelanta las labores de apoyo en seguridad para la alcaldesa.

La funcionaria rechazó la declaración del presidente Gustavo Petro en redes sociales y le solicitó comunicarse con las autoridades de Mosquera antes de emitir información sobre el hecho.

El uniformado de la Policía que resultó herido fue trasladado a la Clínica Valle del Lili de Cali y, por el momento, se desconoce su estado de salud.

La Armada Nacional aún no se pronuncia sobre este hecho ocurrido en el departamento de Nariño.

