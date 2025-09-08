La W RadioLa W Radio

Actualidad

Presidente Petro insistió en una Asamblea Constituyente: ¿qué dice el Congreso?

Los senadores Álex Flórez, del Pacto Histórico y Andrés Guerra, del Centro Democrático, se refirieron en La W al nuevo llamado a una constituyente por parte del Gobierno Nacional.

Presidente Petro insistió en una Asamblea Constituyente: ¿qué dice el Congreso?

Presidente Petro insistió en una Asamblea Constituyente: ¿qué dice el Congreso?

23:41

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Congreso de la República de Colombia. FOTO: JUAN PABLO PINO/AFP via Getty Images)

Presidente Petro insistió en una Asamblea Constituyente: ¿qué dice el Congreso?

23:41

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Escuche W Radio en vivo:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad