Presidente Petro insistió en una Asamblea Constituyente: ¿qué dice el Congreso?
Los senadores Álex Flórez, del Pacto Histórico y Andrés Guerra, del Centro Democrático, se refirieron en La W al nuevo llamado a una constituyente por parte del Gobierno Nacional.
23:41
Congreso de la República de Colombia. FOTO: JUAN PABLO PINO/AFP via Getty Images)
