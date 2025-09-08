Se complican procesos contra el congresista David Racero

El representante a la Cámara David Racero afronta tres procesos de pérdida de investidura en el Consejo de Estado. Sin embargo, eso no es lo más grave.

Lo verdaderamente grave es que Racero, que aspira a saltar al Senado, podría más bien terminar en la cárcel porque hace unos días la Sala de Instrucción de la Corte abrió investigación formal contra él por el delito de concusión.

Lo investigan por dos hechos. El primero, porque existen evidencias que señalan presuntamente que miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo pagaban las cuentas de tarjeta de crédito del representante a la Cámara, cumplían con compromisos dinerarios del político, le giraban plata a familiares de Racero, entre ellos su padre, e incluso pagaban cuentas domésticas del representante a la Cámara, como el mercado de su casa.

Cuando hace un tiempo revelamos pagos de los subalternos al congresista, Racero afirmó que obedecían que él les prestaba plata a algunos miembros de la UTL y ellos a él.

La trazabilidad de las transacciones no sugiere la existencia de esos préstamos recíprocos. Al contrario, hace pensar a los investigadores que más bien el representante a la Cámara se quedaba con una parte del ingreso de sus subordinados.

Varios de ellos han mentido para protegerlo.

Otra parte del delito de concusión consiste en haber usado a un miembro de su UTL, el señor John Leonardo García Lara, pagado con dinero de los contribuyentes, para que trabajara en su Fruver.

Hace unos días, el señor John Leonardo García acudió ante el Consejo de Estado para rendir testimonio ante el magistrado Fredy Hernando Ibarra, quien adelanta tres procesos de pérdida de investidura contra el representante David Racero.

El magistrado le explicó al testigo que estaba bajo la gravedad del juramento y que si mentía o si ocultaba la verdad podría ser condenado por falso testimonio. Delito que da entre 6 y 12 años de cárcel. Más aún si a esa conducta se suma un intento para hacer incurrir en error a la justicia, conocido como fraude procesal, que es a su vez castigado con pena de 6 a 12 años de prisión.

El señor García empezó a mentir desde el comienzo de su declaración.

Le preguntaron que si era el conductor de David Racero.

Sin embargo, en un documento de la UTL de David Racero está claro el nombre de John Leonardo García, el número de su cédula, su salario, y el cargo: Asistente I, Conductor.

Resulta aún más revelador que el propio representante a la Cámara, David Racero, en su cuenta de Instagram, el 23 de julio de 2018, presente las fotos de los miembros de su Unidad de Trabajo Legislativo, en estos términos: “Qué gran equipo tengo. No son una simple UTL, no son “asesores”. Son amigos de sueños y de luchas”. Al lado de la foto de Leonardo García aparecer el cargo: Conductor profesional. Como para que lo siga negando.

Leonardo García, quizás sin sopesar el problema en el que se está metiendo, dijo bajo juramento en el Consejo de Estado que no sabía que Racero tuviera relación alguna con un Fruver.

Para su mala suerte, su nombre aparece como referencia de David Racero en el formato de seguro de arrendamiento del local del barrio Villa Luz en el que funcionó el Fruver ‘La cosecha del Campo’ del representante a la Cámara.

Sobre los mensajes de WhatsApp cruzados entre David Racero y Leonardo García, en los que el congresista le dice que tiene que seguir trabajando en el Fruver y el conductor le responde que no lo vaya a sacar de la UTL y que hay que comprar arracacha. García dice que no sabe si son auténticos y que están en investigación.

No solo son auténticos, sino que hay más. Este WhatsApp es inédito. Racero le dice que no se preocupe, que se va a portar firme con él y unos días después le promete que le dará un bono, desde luego con plata pública.

Racero le dice: “Leonardo, buenos días, me puede pasar su cédula por favor. Me pidieron de la Cámara seleccionar un miembro de mi UTL para dar un bono de reconocimiento”

García responde: “Buenos días, David, gracias” y da el número de su cédula y luego su nombre completo.

Además, existen notas de voz, publicadas en su momento por la Unidad Investigativa de El Tiempo, en donde García le pide instrucciones sobre el manejo del Fruver.

Y la correspondiente respuesta del representante a la Cámara David Racero, ordenando lo que debe hacer en el negocio.

Todas esas son pruebas del presunto falso testimonio cometido por John Leonardo García.

El abogado Samuel Alejandro Ortiz presentó la demanda de pérdida de investidura contra el congresista David Racero en el Consejo de Estado y estuvo presente en la declaración del conductor implicado en los hechos.

Recientes casos han mostrado que un error fatal –y usual– de los involucrados consiste en cometer nuevos delitos con el propósito de tapar los iniciales.