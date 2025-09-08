La W RadioLa W Radio

“Sí es posible ganarle la guerra a Rusia”: Leonid Polyakov, exfuncionario ucraniano

Leonid Polyakov, exviceministro de Defensa de Ucrania, habló en La W sobre la reciente escalada de la ofensiva rusa con un nuevo récord de drones lanzados contra varias regiones y ciudades el país, incluida Kiev.

