“Sí es posible ganarle la guerra a Rusia”: Leonid Polyakov, exfuncionario ucraniano
Leonid Polyakov, exviceministro de Defensa de Ucrania, habló en La W sobre la reciente escalada de la ofensiva rusa con un nuevo récord de drones lanzados contra varias regiones y ciudades el país, incluida Kiev.
Flag of Ukraine painted on a concrete wall with soldiers