SIC investigará a Olmedo López y 12 personas más por favorecer a 5 empresas con contratos de UNGRD

En diálogo con La W, Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio, aseguró que fueron seis los contratos con los que se habrían favorecido a cinco empresas dentro de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (UNGRD), por lo que la autoridad formuló pliego de cargos contra 13 personas, entre los que están exfuncionarios, excontratistas y personas allegadas a estas empresas.

De acuerdo con la entidad, Luis Eduardo López Rosero postuló seis empresas bajo su control, con el propósito de aparentar que existía pluralidad de oferentes y así presentar propuestas con sobrecostos sustanciales que luego sirvieron para pagar sobornos a los hoy investigados entre los que están el exdirector de la UNGRD, Olmedo López y su subdirector Sneyder Pinilla, quienes se habrían encargado de direccionar los procesos a favor de estas empresas.

Cabe señalar que, por esta conducta, las multas podrían ascender a los 100.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que representan unos 140.000 millones de pesos.

“Nosotros llevamos esto hasta las últimas consecuencias para que el dinero que se ha podido obtener por estas conductas sean retornados a las arcas del estado”: advirtió Cielo Rusinque, superintendente de Industria y Comercio.

Según la SIC, dentro de las empresas que habrían sido favorecidas están:

LUKET S.A.S.

BRAND S.A.S.

IMPOAMERICANA ROGER S.A.S.

KALMO S.A.S.

PROYECTOS RML S.A.S.

Asimismo, la entidad aseguró que estos contratos ascienden a una suma de 86.000 millones de pesos.

Escuche la entrevista completa en La W: