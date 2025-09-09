El código iframe se ha copiado en el portapapeles

A Israel no le interesa acuerdo, sino seguir con la guerra: experto tras ataque contra Hamás en Doha

Dr. Alon Ben-Meir, experto en política y asuntos de Oriente Medio, especializado en negociaciones de paz entre Israel y los estados árabes, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar sobre el ataque israelí a los líderes de Hamás en Doha, Qatar.

“Este ataque es increíble porque viola la ley internacional, la soberanía de Qatar, destruye el prospecto para llegar a un acuerdo. La señal es clara, A Israel no le interesa llegar a un acuerdo de cese al fuego, le interesa seguir con la guerra y continuar con la destrucción de Gaza”, afirmó.

¿Netanyahu sobrevive políticamente gracias al conflicto en Medio Oriente?

Aseguró que el primer ministro israelí quiere acabar por completo con Hamás y sus operaciones, algo que calificó como una “ilusión”.

“No pasará. Así elimine a los miembros en Hamás, hay miles y miles”, dijo.

Desde su perspectiva, ese conflicto permanecerá porque a Netanyahu le interesa ganar territorio “y eso no lo puede hacer en una mesa de negociación”.

¿Por qué la pasividad del pueblo israelí con Netanyahu?

“Los israelíes quieren la liberación de los secuestrados. La presión debe venir por parte del pueblo y ese movimiento está creciendo poco a poco”, expresó.

