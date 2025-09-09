A la oposición le interesa destruir, ni siquiera ganar: MinInterior sobre una posible Constituyente

El ministro del Interior, Armando Benedetti, pasó por los micrófonos de La W, con Julio Sánchez Cristo, para hablar de diferentes temas, pero principalmente sobre su discurso de la lucha de clases y el llamado a una Asamblea Nacional Constituyente.

“El obrero quería, buscó y ganó un mejor salario, todo lo que fue a primera parte del siglo XX. Pero actualmente eso no existe. Unos hablan de que hay unos desvíos morales y crean monstruos que no existen y asusta a la gente con eso para que voten por ellos”, afirmó.

Incluso, expresó: “Me pregunto cómo una clase baja, pobre y de derecha puede votar por dirigentes que tienen mucha plata y que han creado una narrativa para buscar votos”.

Noticia en desarrollo...